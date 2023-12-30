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Ворог почав активно використовувати дрони-камікадзе. Яка ситуація на Таврійському напрямку

Субота 30 грудня 2023 12:02
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Ворог почав активно використовувати дрони-камікадзе. Яка ситуація на Таврійському напрямку Фото: Яка ситуація на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи почали активно використовувати дрони-камікадзе на Таврійському напрямку. Втрати ворога склали більше 450 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

  • завдав 16 авіаударів й 12 ракетних ударів;
  • провів 40 бойових зіткнень;
  • здійснив 876 артобстрілів.

"Окупанти протягом останніх трьох днів активно використовують дрони-камікдзе й намагаються утримувати показник їх бойового застосування на рівні близько 100 одиниць на добу", - розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Зокрема як відзначив Штупун, росіяни зменшили активність артилерії.

Авдіївський напрямок

Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

"Він (натиск ворога, - ред.) стабільно важкий. Втім, в останні три дні зменшилась кількість атак, тому що ворог продовжує активно діяти більшими групами й кількістю бронетехніки", - пояснив Штупун.

Мар'їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

Шахтарський напрямок

Окупанти наступальних дій не вели.

Запорізький напрямок

Сили оборони відбили 2 атаки противника західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Досягнення наших військових

Втрати ворога склали 463 особи. Також наші воїни знищили 64 одиниці військової техніки росіян, зокрема:

  • 8 танків;
  • 12 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 2 СПГ (АГС);
  • 29 БпЛА;
  • 7 автомобілів.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 28 грудня, українські воїни ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 358 270 військових.

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