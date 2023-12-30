Ворог почав активно використовувати дрони-камікадзе. Яка ситуація на Таврійському напрямку
Російські терористи почали активно використовувати дрони-камікадзе на Таврійському напрямку. Втрати ворога склали більше 450 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- завдав 16 авіаударів й 12 ракетних ударів;
- провів 40 бойових зіткнень;
- здійснив 876 артобстрілів.
"Окупанти протягом останніх трьох днів активно використовують дрони-камікдзе й намагаються утримувати показник їх бойового застосування на рівні близько 100 одиниць на добу", - розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Зокрема як відзначив Штупун, росіяни зменшили активність артилерії.
Авдіївський напрямок
Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
"Він (натиск ворога, - ред.) стабільно важкий. Втім, в останні три дні зменшилась кількість атак, тому що ворог продовжує активно діяти більшими групами й кількістю бронетехніки", - пояснив Штупун.
Мар'їнський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.
Шахтарський напрямок
Окупанти наступальних дій не вели.
Запорізький напрямок
Сили оборони відбили 2 атаки противника західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Досягнення наших військових
Втрати ворога склали 463 особи. Також наші воїни знищили 64 одиниці військової техніки росіян, зокрема:
- 8 танків;
- 12 ББМ;
- 6 артсистем;
- 2 СПГ (АГС);
- 29 БпЛА;
- 7 автомобілів.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 28 грудня, українські воїни ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 358 270 військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.