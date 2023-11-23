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Прикордонники збили три ворожі дрони у Запорізькій області (фото)

Запоріжжя, Четвер 23 листопада 2023 11:49
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Прикордонники збили три ворожі дрони у Запорізькій області (фото) Фото: прикордонники збили три ворожі дрони у Запорізькій області (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники збили три ворожі дрони у Запорізькій області. Захисники показали залишки російських "пташок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.

Прикордонники зазначили, що російські загарбники не полишають спроб атакувати критичну та цивільну інфраструктуру, а також позиції ЗСУ. Для цього окупанти використовують безпілотники та різну тактику ударів.

Бійці ДПСУ знищили три ворожі FPV-дрони за допомогою антидронової рушниці. Це сталося на Запорізькому напрямку.

"Ворожу атаку захисники відбили так майстерно, що лише сміття і наліпка залишились", - йдеться у повідомленні.

Фото: прикордонники збили три ворожі дрони у Запорізькій області (dpsu.gov.ua)

Втрати РФ на війні проти України

Російське Міноборони приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Але опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 321 тисячу окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1100 росіян.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що Україна знаходиться у кращій позиції у питанні дронів, ніж Росія. На його думку, у цьому допомагають західні технології.

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