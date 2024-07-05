Прикордонники завдали серію точних ударів по позиціях ворога на Сіверському напрямку (відео)

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Раніше ми повідомляли, як українські захисники знищили ворожий танк за допомогою безпілотника

Крім того, українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожу техніку та особовий склад за допомогою FPV-дронів.

До цього ми розповідали про те, як українські оборонці знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку.

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