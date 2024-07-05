Пограничники нанесли серию точных ударов по позициям врага на Северском направлении (видео)

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Ранее мы сообщали, как украинские защитники уничтожили вражеский танк с помощью беспилотника.

Кроме того, украинские защитники в Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов.

До этого мы рассказывали о том, как украинские защитники уничтожили вражескую технику и оружие на Сумском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.