Прикордонники завдали серію точних ударів по позиціях ворога на Сіверському напрямку (відео)

Прикордонники FPV-дронами завдали ударів по позиціях ворога на Сіверському напрямку. Результатами успішної роботи вони поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Згідно з відео, окупанти переховувались на полі бою у т. зв. "норах", де їх вислідили українські захисники, згодом завдавши серії нищівних ударів по їх позиціях.

"Двоє окупантів ліквідовано, ще двоє поранено", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на відео показано результати роботи прикордонників бригади "Помста".

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Раніше ми повідомляли, як українські захисники знищили ворожий танк за допомогою безпілотника

Крім того, українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожу техніку та особовий склад за допомогою FPV-дронів.

До цього ми розповідали про те, як українські оборонці знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку.

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