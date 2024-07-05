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Прикордонники завдали серію точних ударів по позиціях ворога на Сіверському напрямку (відео)

Україна, П'ятниця 05 липня 2024 10:07
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Прикордонники завдали серію точних ударів по позиціях ворога на Сіверському напрямку (відео) Фото: на Сіверському напрямку ДПСУ атакувала дронами позиції РФ (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прикордонники FPV-дронами завдали ударів по позиціях ворога на Сіверському напрямку. Результатами успішної роботи вони поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначається, на відео показано результати роботи прикордонників бригади "Помста".

"Двоє окупантів ліквідовано, ще двоє поранено", - йдеться в повідомленні.

Згідно з відео, окупанти переховувались на полі бою у т. зв. "норах", де їх вислідили українські захисники, згодом завдавши серії нищівних ударів по їх позиціях.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Раніше ми повідомляли, як українські захисники знищили ворожий танк за допомогою безпілотника

Крім того, українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожу техніку та особовий склад за допомогою FPV-дронів.

До цього ми розповідали про те, як українські оборонці знищили ворожу техніку та зброю на Сумському напрямку.

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