Пограничники нанесли серию точных ударов по позициям врага на Северском направлении (видео)

Пограничники FPV-дронами нанесли удары по позициям врага на Северском направлении. Результаты успешной работы поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Согласно видео, оккупанты скрывались на поле боя в т. н. "норах", где их выследили украинские защитники, впоследствии нанеся серию сокрушительных ударов по их позициям.

"Двое оккупантов ликвидированы, еще двое ранены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на видео показаны результаты работы пограничников бригады "Помста".

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Ранее мы сообщали, как украинские защитники уничтожили вражеский танк с помощью беспилотника.

Кроме того, украинские защитники в Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов.

До этого мы рассказывали о том, как украинские защитники уничтожили вражескую технику и оружие на Сумском направлении.

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