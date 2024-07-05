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Пограничники нанесли серию точных ударов по позициям врага на Северском направлении (видео)

Украина, Пятница 05 июля 2024 10:07
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Пограничники нанесли серию точных ударов по позициям врага на Северском направлении (видео) Фото: на Северском направлении ГНСУ атаковала дронами позиции РФ (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Пограничники FPV-дронами нанесли удары по позициям врага на Северском направлении. Результаты успешной работы поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечается, на видео показаны результаты работы пограничников бригады "Помста".

"Двое оккупантов ликвидированы, еще двое ранены", - говорится в сообщении.

Согласно видео, оккупанты скрывались на поле боя в т. н. "норах", где их выследили украинские защитники, впоследствии нанеся серию сокрушительных ударов по их позициям.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Ранее мы сообщали, как украинские защитники уничтожили вражеский танк с помощью беспилотника.

Кроме того, украинские защитники в Запорожском направлении уничтожили вражескую технику и личный состав с помощью FPV-дронов.

До этого мы рассказывали о том, как украинские защитники уничтожили вражескую технику и оружие на Сумском направлении.

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