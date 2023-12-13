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Прикордонники затримали ще чотирьох ухилянтів, один із них зі "стажем"

Фото: прикордонники затримали ще чотирьох ухилянтів, один із них зі "стажем" (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники затримали групу чоловіків, які намагались втекти до Словаччини. Один із затриманих виявився зі "стажем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Ухилянтів, під час проведення перевірочних заходів, затримали військовослужбовці відділу "Великий Березний". Затримані діяли за вказівками організатора, який спланував незаконний похід до Словаччини.

Фото: прикордонники затримали ще чотирьох ухилянтів, один із них зі "стажем" (t.me/DPSUkr)

"Правоохоронці встановили, що один із затриманих вже має «стаж» порушення кордону: його затримували наприкінці вересня на ділянці сусіднього підрозділу", - пише пресслужба. 

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду. 

Тим часом співробітники Служби безпеки України затримали ще п'ятьох організаторів "схем" для ухилянтів. Деякі з них займались "демобілізацією" чинних військовослужбовців.

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