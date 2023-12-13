Ухилянтів, під час проведення перевірочних заходів, затримали військовослужбовці відділу "Великий Березний". Затримані діяли за вказівками організатора, який спланував незаконний похід до Словаччини.

Фото: прикордонники затримали ще чотирьох ухилянтів, один із них зі "стажем" (t.me/DPSUkr)

"Правоохоронці встановили, що один із затриманих вже має «стаж» порушення кордону: його затримували наприкінці вересня на ділянці сусіднього підрозділу", - пише пресслужба.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом співробітники Служби безпеки України затримали ще п'ятьох організаторів "схем" для ухилянтів. Деякі з них займались "демобілізацією" чинних військовослужбовців.