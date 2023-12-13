СБУ викрила чергові "схеми" для ухилянтів, також були "послуги" для військових

Співробітники Служби безпеки України затримали ще організаторів "схем" для ухилянтів. Деякі з них займались "демобілізацією" чинних військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Злочинці "гарантували" клієнтам виключення з військового обліку або ж переправлення за кордон. "Ціна питання" становила до 6 тисяч доларів з однієї особи.

Черкаси

"На гарячому" затримано місцевого адвоката і його спільника, який продавав фіктивні висновки ВЛК діючим військовим. В підроблених документах робили висновок про "погане здоров'я" клієнтів. Після цього ухилянт міг використати фальшивку для виїзду за кордон.

Київ

Викрито двох мешканців Києва, які переправляли ухилянтів до Євросоюзу через територію невизнаного Придністров’я.

"Перед "поїздкою" фігуранти забезпечували своїх клієнтів фіктивними документами військово-лікарської комісії про непридатність до служби через "наявність хронічних захворювань", - пише СБУ.

Після цього ухилянтів відвозили на легковому авто до ЄС.

Запоріжжя

Затримано двох шахраїв, які видурювали гроші з військовозобов’язаних та обіцяли "відмазати" їх від мобілізації, посилаючись на "власні зв’язки" у військкоматі.

Фото: СБУ викрила чергові "схеми" для ухилянтів, також були "послуги" для діючих військових (t.me/SBUkr/10642?single)

Після отримання грошей злочинці "обривали" з військовими контакти й зникали.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду. Наприклад, в Одесі нещодавно викрили працівника ТЦК, який незаконно переправляв військовозобов’язаних через державний кордон України.