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Пограничники задержали еще четырех уклонистов, один из них со "стажем"

Фото: пограничники задержали еще четырех уклонистов, один из них со "стажем" (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся бежать в Словакию. Один из задержанных оказался со "стажем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

Уклонистов, во время проведения проверочных мероприятий, задержали военнослужащие отдела "Великий Березный". Задержанные действовали по указаниям организатора, который спланировал незаконный поход в Словакию.

Фото: пограничники задержали еще четырех уклонистов, один из них со "стажем" (t.me/DPSUkr)

"Правоохранители установили, что один из задержанных уже имеет "стаж" нарушения границы: его задерживали в конце сентября на участке соседнего подразделения", - пишет пресс-служба. 

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Между тем сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще пятерых организаторов "схем" для уклонистов. Некоторые из них занимались "демобилизацией" действующих военнослужащих.

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