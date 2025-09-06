Прикордонники взяли у полон росіянина-шахрая, який втік від тюрми на війну

Бійці бригади "Форпост" на Вовчанському напрямку взяли у полон росіянина, який потрапив на війну з в'язниці. Він добровільно пішов воювати проти України.

Чоловік був засуджений за статтею 159 кримінального кодексу РФ - "шахрайство".

"Замість того, щоб чесно відсидіти свій термін і більше не псувати життя людям, він вирішив піти "заробляти" на війні проти України. Та й тут удача відвернулася - замість грошей отримав кайданки", - зазначають прикордонники.



