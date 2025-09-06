UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Прикордонники взяли у полон росіянина-шахрая, який втік від тюрми на війну

Фото: прикордонники взяли у полон російського в'язня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники взяли у полон колишнього російського в'язня. Окупант пішов на війну, щоб "заробляти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.

Бійці бригади "Форпост" на Вовчанському напрямку взяли у полон росіянина, який потрапив на війну з в'язниці. Він добровільно пішов воювати проти України.

Чоловік був засуджений за статтею 159 кримінального кодексу РФ - "шахрайство".

"Замість того, щоб чесно відсидіти свій термін і більше не псувати життя людям, він вирішив піти "заробляти" на війні проти України. Та й тут удача відвернулася - замість грошей отримав кайданки", - зазначають прикордонники.

 

Нагадаємо, ще на початку року в ГУР Міноборони повідомляли, що Росія планує мобілізувати 126 тисяч солдатів з так званого "спецконтингенту".

Мова йде про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами, а також інші проблеми.

За даними Генштабу ЗСУ, Москва від початку повномасштабної війни проти України втратила вже 1 087 180 солдатів. За минулу добу українські захисники ліквідували 960 російських загарбників.

