Пограничники взяли в плен россиянина-мошенника, который сбежал от тюрьмы на войну

Бойцы бригады "Форпост" на Волчанском направлении взяли в плен россиянина, который попал на войну из тюрьмы. Он добровольно пошел воевать против Украины.

Мужчина был осужден по статье 159 уголовного кодекса РФ - "мошенничество".

"Вместо того, чтобы честно отсидеть свой срок и больше не портить жизнь людям, он решил пойти "зарабатывать" на войне против Украины. Но и здесь удача отвернулась - вместо денег получил наручники", - отмечают пограничники.

