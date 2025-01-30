"Зеки", боржники й не тільки. РФ у 2025-му планує мобілізувати "спецконтингент", - ГУР

У поточному році Російська Федерація (РФ) планує мобілізувати більше 126 тисяч солдатів із "спецконтингенту". Мова йде про людей, які мають заборгованості, перебувають у тюрмі та інші проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як пише ГУР, для поповнення втрат у 2025-му Росія планує мобілізувати на війну щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту". Мова йде про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами, а також інші проблеми.

У середньому для покриття втрат країна-терорист планує мобілізовувати по 10 тисяч людей зі "спецконтингенту" щомісяця.



"Загалом для заміщення втрат існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України держава-агресор Росія у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів", - додає українська розвідка.