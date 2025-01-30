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"Зеки", боржники й не тільки. РФ у 2025-му планує мобілізувати "спецконтингент", - ГУР

Четвер 30 січня 2025 13:18
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"Зеки", боржники й не тільки. РФ у 2025-му планує мобілізувати "спецконтингент", - ГУР Фото: Росія у 2025-му може мобілізувати "спецконтингент" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У поточному році Російська Федерація (РФ) планує мобілізувати більше 126 тисяч солдатів із "спецконтингенту". Мова йде про людей, які мають заборгованості, перебувають у тюрмі та інші проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як пише ГУР, для поповнення втрат у 2025-му Росія планує мобілізувати на війну щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту". Мова йде про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами, а також інші проблеми.

У середньому для покриття втрат країна-терорист планує мобілізовувати по 10 тисяч людей зі "спецконтингенту" щомісяця.

"Загалом для заміщення втрат існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України держава-агресор Росія у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів", - додає українська розвідка.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 835 тисяч солдатів.

Зокрема до боїв на території Курської області ворог залучив військових з Північної Кореї. Як писали нещодавно західні ЗМІ, Росія втратила вбитими та пораненими близько 4000 "КНДРівців". Водночас є ймовірність того, що ворог найближчим часом спрямує підкріплення в Курську область.

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