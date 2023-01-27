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Прикордонники вважають, що навчання РФ в Білорусі продовжуватимуть ще не раз

Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Каріна Левицька

Днями моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що навчання РФ в Білорусі знову продовжено, проте українські прикордонники вважають, що ці навчання будуть продовжуватись ще не раз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Треба розуміти, що подібні навчання для сухопутної компоненти тривають не один місяць і постійно продовжуються. І думаю, що після продовження нинішнього терміну буде продовження ще раз і ще раз. Фактично, Білорусь і Росія продовжують тримати цей напрямок для такої напруги", - заявив Демченко.

За його словами, Росія робить це задля того, щоб Сили оборони України тримали на цьому напрямку необхідну кількість сил і засобів і не перекидали їх на більш напружені ділянки, де власне наразі й ведуться повномасштабні бойові дії.

Демченко також заявив, що створення ударного угруповання зараз не фіксується, проте додав, що ворога не можна недооцінювати.

Нині ж поряд із безпосередньо лінією державного кордону ДПСУ не відмічає переміщення техніки або особового складу підрозділів Росії, чи Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білорусь продовжила навчання на полігоні "Ружани" до 31 січня.

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