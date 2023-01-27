Прикордонники вважають, що навчання РФ в Білорусі продовжуватимуть ще не раз

"Треба розуміти, що подібні навчання для сухопутної компоненти тривають не один місяць і постійно продовжуються. І думаю, що після продовження нинішнього терміну буде продовження ще раз і ще раз. Фактично, Білорусь і Росія продовжують тримати цей напрямок для такої напруги", - заявив Демченко.

За його словами, Росія робить це задля того, щоб Сили оборони України тримали на цьому напрямку необхідну кількість сил і засобів і не перекидали їх на більш напружені ділянки, де власне наразі й ведуться повномасштабні бойові дії.

Демченко також заявив, що створення ударного угруповання зараз не фіксується, проте додав, що ворога не можна недооцінювати.

Нині ж поряд із безпосередньо лінією державного кордону ДПСУ не відмічає переміщення техніки або особового складу підрозділів Росії, чи Білорусі.