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Білорусь продовжила навчання авіації на одному з полігонів до кінця січня

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Білорусь, П'ятниця 20 січня 2023 21:24
Білорусь продовжила навчання авіації на одному з полігонів до кінця січня Фото: Білорусь продовжила навчання авіації на одному з полігонів до кінця січня (Міноборони Білорусі)
Автор: Каріна Левицька

Білоруські навчання на полігоні "Ружани" продовжено до 31 січня. Наразі там розпочалися тренування авіації повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними видання, 19 січня, навчання почалися на полігоні "Ружани" (210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО). Попередньо навчання на даному полігоні було заплановано на 19 та 20 січня, проте пізніше стало відомо, що їх продовжили до 31 січня.

Білорусь продовжила навчання авіації на одному з полігонів до кінця січня

Фото: розташування полігону "Ружани" (google.com maps)

Саме на цьому полігоні зараз проходять навчання авіації ВКС РФ та ВПС РБ. Гаюн повідомляє, що сьогодні там тренувалися:

  • Навчально-бойові літаки ЯК-130 ВПС РБ;
  • Винищувачі-бомбардувальники Су-34 ВКС РФ;
  • Винищувачі Су-30СМ;
  • Гелікоптери Мі-24 ВКС РФ;
  • Гелікоптери Мі-8МТВ-5 ВПС РБ та ВКС РФ.

Нагадаємо, за даними білоруської моніторингової групи, у Білорусі бойові гелікоптери перекинули ближче до кордону з Україною.

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