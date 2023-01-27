RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники считают, что учение РФ в Беларуси будут продолжаться еще не раз

Фото: представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Карина Левицкая

На днях мониторинговый проект "Белорусский Гаюн" сообщил, что обучение РФ в Беларуси снова продолжено, однако украинские пограничники считают, что эти учения будут продолжаться еще не раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Нужно понимать, что подобные учения для сухопутной компоненты продолжаются не один месяц и постоянно продолжаются. И думаю, что после продления нынешнего срока будет продление еще раз и еще раз. Фактически Беларусь и Россия продолжают держать это направление для такого напряжения", - заявил Демченко.

По его словам, Россия делает это для того, чтобы Силы обороны Украины держали на этом направлении необходимое количество сил и средств и не опрокидывали их на более напряженные участки, где, собственно, сейчас и ведутся полномасштабные боевые действия.

Демченко также заявил, что создание ударной группировки сейчас не фиксируется, однако добавил, что врага нельзя недооценивать.

Сейчас же наряду с непосредственно по линии государственной границы ГНСУ не отмечает перемещения техники или личного состава подразделений России или Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что Беларусь продолжила обучение на полигоне "Ружаны" до 31 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьприкордонникиВойна России против Украиныпограничная служба