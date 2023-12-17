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Прикордонники вполювали трьох порушників кордону завдяки дрону

Неділя 17 грудня 2023 12:16
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Прикордонники вполювали трьох порушників кордону завдяки дрону Фото: прикордонники вполювали трьох порушників кордону завдяки дрону (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники Подільського загону викрили групу чоловіків у прикордонні поблизу села Гулянка Одеської області завдяки дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"На місце виїхав наряд, оператор БпЛА здійснив коригування. Трьох втікачів затримали. Чоловіки намагались скористатись послугою організатора через інтернет-месенджер. Свою "допомогу" їхній "поводир" оцінив у 100 тисяч гривень з кожного", - додає пресслужба.

На правопорушників було складено адміністративні протоколи. Справи направили до суду.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали ще п'ятьох організаторів "схем" для ухилянтів. Деякі з них займались "демобілізацією" чинних військовослужбовців.

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