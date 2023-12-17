Пограничники поймали трех нарушителей границы благодаря дрону

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"На место выехал наряд, оператор БпЛА осуществил корректировку. Трех беглецов задержали. Мужчины пытались воспользоваться услугой организатора через интернет-мессенджер. Свою "помощь" их "поводырь" оценил в 100 тысяч гривен с каждого", - добавляет пресс-служба.

На правонарушителей были составлены административные протоколы. Дела направили в суд.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще пятерых организаторов "схем" для уклонистов. Некоторые из них занимались "демобилизацией" действующих военнослужащих.