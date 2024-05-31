Прикордонники вночі знищили російський танк та показали результати роботи на відео

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

За даними Генштабу, втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили майже 1400 окупантів.

Нагадаємо, що також напередодні прикордонники нанесли серію ударів по техніці та БК окупантів на Бахмутському напрямку

Раніше повідомлялось, що прикордонники нанесли точний удар по оборонних укріпленнях росіян на Півдні

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