Пограничники ночью уничтожили российский танк и показали результаты работы на видео

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

По данным Генштаба, потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составили около 1400 оккупантов.

Напомним, что также накануне пограничники нанесли серию ударов по технике и БК оккупантов на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что пограничники нанесли точный удар по оборонным укреплениям россиян на Юге

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