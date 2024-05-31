Пограничники ночью уничтожили российский танк и показали результаты работы на видео

Пограничники ночью уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском с помощью беспилотного коптера "Вампир". Видео работы они распространили в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГНСУ в Telegram.
Как отмечается в сообщении, по вражеской технике отработали воины бригады "Помста".
"Бомбер завис над броненосцем и разрядил весь боезапас, чтобы не оставить захватчикам надежды на восстановление этой машины", - информируют в ГПСУ.
По данным Генштаба, потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составили около 1400 оккупантов.
Напомним, что также накануне пограничники нанесли серию ударов по технике и БК оккупантов на Бахмутском направлении.
Ранее сообщалось, что пограничники нанесли точный удар по оборонным укреплениям россиян на Юге
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