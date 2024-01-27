Прикордонники викрили таксиста, який допомагав ухилянтам втекти до Румунії

"Місцевий таксист віз двох "клієнтів", котрі заплатили по дві тисячі євро за незаконний перетин кордону. Їхніми діями дистанційно керував організатор схеми, допоки прикордонники не зупинили автівку", - пише пресслужба.

Особу організатора схеми вже було встановлено. Наразі вживаються заходи з його затримання.

Зокрема кримінальна відповідальність загрожує й самому таксисту, а ухилянтам - адміністративна.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно на прикордонному пункті "Рава-Руська" було затримано чоловіка, який намагався дати прикордоннику хабаря, щоб виїхати з України.

Тим часом Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.