Пограничники разоблачили таксиста, который помогал уклонистам бежать в Румынию

"Местный таксист вез двух "клиентов", которые заплатили по две тысячи евро за незаконное пересечение границы. Их действиями дистанционно руководил организатор схемы, пока пограничники не остановили машину", - пишет пресс-служба.

Личность организатора схемы уже была установлена. Сейчас принимаются меры по его задержанию.

В частности, уголовная ответственность угрожает и самому таксисту, а уклонистам - административная.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Например, недавно на пограничном пункте "Рава-Русская" был задержан мужчина, который пытался дать пограничнику взятку, чтобы выехать из Украины.

Между тем, Служба безопасности Украины разоблачила новые схемы для уклонистов в ряде городов Украины. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.