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Намагався дати хабар. Прикордонники затримали ухилянта (фото)

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 18:45
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Намагався дати хабар. Прикордонники затримали ухилянта (фото) Фото: українець дав хабар за незаконний перетин кордону (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

На прикордонному пункті "Рава-Руська" чоловік намагався дати прикордоннику хабар, щоб попри закон, виїхати з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними прикордонників, 43-річний чоловік хотів перетнути кордон без належних документів.

"Запропонувавши прикордоннику відділу "Рава-Руська" 2 тисячі доларів, отримав категоричну відмову", - пояснили в ДПСУ.

Факт надання неправомірної вигоди було задокументовано спільною міжвідомчою групою.

"Зловмисника затримано згідно зі статтею 208 КПК України, що передбачає позбавлення волі від 4 до 8 років. Слідчі дії тривають", - додали прикордонники.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, Служба безпеки України нещодавно викрила нові схеми для ухилянтів в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Як розповідав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, протягом минулого року було викрито більше ніж 3 тисячі спроб втекти з України через підроблені документи.

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