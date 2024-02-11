Прикордонники відпрацювали дроном по ворожому "Мурому", показали відео операції

Прикордонники "Сталевого кордону" знищили ворожий "Муром-П" у Харківській області. Це вже сьомий комплекс дальнього візуального спостереження на їх "рахунку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"У Харківській області прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили черговий ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П". Він став сьомим відеотепловізійним комплексом, знищеним військовослужбовцями 15-го мобільного прикордонного загону від початку цього року", - пише пресслужба.

"Муром"

"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.

Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 10 лютого, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 395 200 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку було знищено 25 одиниць техніки ворога та майже 140 дронів, зокрема: