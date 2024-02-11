Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 25 одиниць техніки ворога та майже 140 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом доби, 10 лютого, українські воїни ліквідували ще 458 російських терористів на Таврійському напрямку. Також було знищено 25 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 25 авіаударів й 2 ракетних удари;

провів 57 бойових зіткнень;

здійснив 663 артобстріли. Таврійський напрямок Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак - біля Первомайського і Невельського Донецької області. Мар'їнський напрямок ЗСУ продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак. Шахтарський напрямок Військові відбили 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області. Запорізький напрямок ЗСУ відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. Досягнення наших воїнів Втрати росіян у живій силі склали 458 осіб. Було знищено 25 одиниць техніки ворога, зокрема: 9 танків;

11 ББМ;

2 артсистеми;

2 автомобілі;

1 одиницю спеціальної техніки. "Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів та ще 1 важливий об’єкт противника. Нейтралізовано або знищено 139 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 10 лютого, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 395 200 військових.