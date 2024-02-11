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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 25 одиниць техніки ворога та майже 140 дронів

Неділя 11 лютого 2024 11:00
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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 25 одиниць техніки ворога та майже 140 дронів Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 25 одиниць техніки ворога та майже 140 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом доби, 10 лютого, українські воїни ліквідували ще 458 російських терористів на Таврійському напрямку. Також було знищено 25 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

  • завдав 25 авіаударів й 2 ракетних удари;
  • провів 57 бойових зіткнень;
  • здійснив 663 артобстріли.

Таврійський напрямок

Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак - біля Первомайського і Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.

Шахтарський напрямок

Військові відбили 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Запорізький напрямок

ЗСУ відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Втрати росіян у живій силі склали 458 осіб. Було знищено 25 одиниць техніки ворога, зокрема:

  • 9 танків;
  • 11 ББМ;
  • 2 артсистеми;
  • 2 автомобілі;
  • 1 одиницю спеціальної техніки.

"Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів та ще 1 важливий об’єкт противника. Нейтралізовано або знищено 139 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 10 лютого, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 395 200 військових.

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