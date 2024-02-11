ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 25 одиниць техніки ворога та майже 140 дронів
Протягом доби, 10 лютого, українські воїни ліквідували ще 458 російських терористів на Таврійському напрямку. Також було знищено 25 одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- завдав 25 авіаударів й 2 ракетних удари;
- провів 57 бойових зіткнень;
- здійснив 663 артобстріли.
Таврійський напрямок
Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак - біля Первомайського і Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
ЗСУ продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.
Шахтарський напрямок
Військові відбили 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.
Запорізький напрямок
ЗСУ відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
Втрати росіян у живій силі склали 458 осіб. Було знищено 25 одиниць техніки ворога, зокрема:
- 9 танків;
- 11 ББМ;
- 2 артсистеми;
- 2 автомобілі;
- 1 одиницю спеціальної техніки.
"Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів та ще 1 важливий об’єкт противника. Нейтралізовано або знищено 139 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 10 лютого, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 395 200 військових.
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