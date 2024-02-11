Ще понад 900 окупантів та 12 танків. У Генштабі оновили втрати Росії в Україні
Українські військові ліквідували за минулу добу ще 930 російських загарбників, таким чином загальна кількість втрат ворожої армії в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнула вже близько 395 200 осіб. Крім того, бійці ЗСУ знищили ще 12 танків пртивника.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 395200 (+930) осіб ліквідовано;
- танків - 6406 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 11956 (+14) од.;
- артилерійських систем - 9475 (+16) од.;
- РСЗВ - 981 од.;
- засоби ППО - 666 од.;
- літаків - 332 од.;
- гелікоптерів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7257 (+22) од.;
- крилаті ракети - 1881 од.;
- кораблі/катери - 24 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12592 (+13) од.;
- спеціальна техніка - 1513 (+1) од.
Ситуація на фронті 11 лютого
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 11 лютого, на фронті впродовж доби відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог активізувався на Бахмутському напрямку і намагається наступати на захід від тимчасово окупованого Донецька.
Підрозділами ракетних військ ЗСУ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах та 1 РЛС противника.
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