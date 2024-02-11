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Пограничники отработали дроном по вражескому "Мурому", показали видео операции

Воскресенье 11 февраля 2024 16:09
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Пограничники отработали дроном по вражескому "Мурому", показали видео операции Фото: Пограничники отработали дроном по враждебному "Мурому", показали видео операции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники "Сталевого кордону" уничтожили вражеский "Муром-П" в Харьковской области. Это уже седьмой комплекс дальнего визуального наблюдения на их "счете".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"В Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" уничтожили очередной вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П". Он стал седьмым видео-тепловизионным комплексом, уничтоженным военнослужащими 15-го мобильного пограничного отряда с начала этого года", - пишет пресс-служба.

"Муром"

"Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно выглядящее живую силу и технику.

Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль за 8 км, а людей за 4 км.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 10 февраля, украинские воины ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395,2 тысячи военных.

В том же числе на Таврическом направлении было уничтожено 25 единиц техники врага и почти 140 дронов, в том числе:

  • 9 танков;
  • 11 ББМ;
  • 2 артсистемы;
  • и тд.

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