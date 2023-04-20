Прикордонники відбили дві ворожі атаки у Бахмуті: росіяни відступили з втратами

Оборонці виявили пересування штурмовиків за допомогою тепловізора. Прикордонники підпустили окупантів на оптимальну відстань та відкрили вогонь.

Після невдалого штурму росіяни підтягнули резерв, але прорвати оборону все ж не змогли.

"Противник з втратами відступив: 3 - ліквідовано, ще 6 - поранено", - зазначають у ДПСУ.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомляв, що українські військові стримують росіян у динамічних боях у Бахмуті та завдають їм значних втрат.

Окрім того, у ЗСУ повідомляли, що українські бійці у Бахмуті зіткнулися з війною дещо іншого характеру.

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