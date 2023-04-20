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Прикордонники відбили дві ворожі атаки у Бахмуті: росіяни відступили з втратами

Ілюстративне фото: прикордонники відбили дві ворожі атаки у Бахмуті (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники минулої ночі відбили дві атаки російських окупантів у Бахмуті. Загарбники зазнали втрат та були вимушені відступити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Оборонці виявили пересування штурмовиків за допомогою тепловізора. Прикордонники підпустили окупантів на оптимальну відстань та відкрили вогонь.

Після невдалого штурму росіяни підтягнули резерв, але прорвати оборону все ж не змогли.

"Противник з втратами відступив: 3 - ліквідовано, ще 6 - поранено", - зазначають у ДПСУ.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомляв, що українські військові стримують росіян у динамічних боях у Бахмуті та завдають їм значних втрат.

Окрім того, у ЗСУ повідомляли, що українські бійці у Бахмуті зіткнулися з війною дещо іншого характеру.

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