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Пограничники отбили две вражеские атаки в Бахмуте: россияне отступили с потерями

Иллюстративное фото: пограничники отразили две вражеские атаки в Бахмуте (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские пограничники прошлой ночью отразили две атаки российских оккупантов в Бахмуте. Захватчики понесли потери и были вынуждены отступить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Защитники обнаружили передвижение штурмовиков с помощью тепловизора. Пограничники подпустили оккупантов на оптимальное расстояние и открыли огонь.

После неудачного штурма россияне подтянули резерв, но прорвать оборону все же не смогли.

"Противник с потерями отступил: 3 - ликвидированы, еще 6 - ранены", - отмечают в ГПСУ.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщал, что украинские военные сдерживают россиян в динамичных боях в Бахмуте и наносят им значительные потери.

Кроме того, в ВСУ сообщали, что украинские бойцы в Бахмуте столкнулись с войной несколько иного характера.

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БахмутВойна России против УкраиныГосударственная пограничная служба