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Прикордонники стримали спроби штурму росіян на сході та знищили майже пів сотні загарбників

Фото: прикордонники стримали спроби штурму росіян на сході та знищили майже пів сотні загарбників (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники відбили десяток ворожих атак на східному фронті, сім з них - на Бахмутському напрямку. При цьому наших захисникам вдалося ліквідувати 40 загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що на певних ділянках росіяни діяли за підтримки танків. Більшість атак зупинили вогнем мінометники-прикордонники та артилерія ЗСУ.

При цьому в приміській забудові Бахмута українські військові ліквідували малі піхотні групи росіян зі стрілецької зброї та гранатометів.

Захисники стримали спроби штурму в оборонних боях.

"Загалом прикордонники орієнтовно знищили 40 окупантів, ще 37 - поранили. За окремими тактичними епізодами втрати противника уточнюються", - додають захисники.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники знищили штурмову групу росіян біля Бахмута.

Окрім того, українські прикордонники взяли у полон "вагнерівця" на Бахмутському напрямку після того, як загарбники намагалися прорвати нашу оборону.

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БахмутВійна Росії проти України