Прикордонники стримали спроби штурму росіян на сході та знищили майже пів сотні загарбників

Українські прикордонники відбили десяток ворожих атак на східному фронті, сім з них - на Бахмутському напрямку. При цьому наших захисникам вдалося ліквідувати 40 загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що на певних ділянках росіяни діяли за підтримки танків. Більшість атак зупинили вогнем мінометники-прикордонники та артилерія ЗСУ.
При цьому в приміській забудові Бахмута українські військові ліквідували малі піхотні групи росіян зі стрілецької зброї та гранатометів.
Захисники стримали спроби штурму в оборонних боях.
"Загалом прикордонники орієнтовно знищили 40 окупантів, ще 37 - поранили. За окремими тактичними епізодами втрати противника уточнюються", - додають захисники.
Нагадаємо, нещодавно українські захисники знищили штурмову групу росіян біля Бахмута.
Окрім того, українські прикордонники взяли у полон "вагнерівця" на Бахмутському напрямку після того, як загарбники намагалися прорвати нашу оборону.
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