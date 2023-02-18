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Прикордонники розбили групу окупантів біля Бахмута та взяли в полон "вагнерівця"

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Україна, Субота 18 лютого 2023 13:00
Прикордонники розбили групу окупантів біля Бахмута та взяли в полон "вагнерівця" Фото: прикордонники розбили групу окупантів біля Бахмута та взяли в полон "вагнерівця" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники Луганського загону взяли у полон "вагнерівця" на Бахмутському напрямку після того, як група окупантів намагалися прорвати оборону українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Штурмові групи противника спробували прорвати оборону захисників. Та під щільним вогнем прикордонники відбили атаку окупантів", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники знищили чотирьох окупантів, щонайменше 7 поранили та одного взяли в полон, який виявився найманцем ПВК "Вагнера", а донедавна відбував покарання у місцях позбавлення волі у Росії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, втрати і російської армії та "приватних військових компаній" за рік війни проти України сягають 200 тисяч. Сили ПВК "Вагнера" задіяли велику кількість ув'язнених-новобранців, рівень втрат серед яких сягає 50%.

При цьому за даними Sky News, в Україні загинули понад 30 тисяч бойовиків ПВК "Вагнера".

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