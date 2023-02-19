Пограничники сдержали попытки штурма россиян на востоке и уничтожили почти полсотни захватчиков

Сообщается, что на некоторых участках россияне действовали при поддержке танков. Большинство атак остановили огнем минометчики-пограничники и артиллерия ВСУ.

При этом в пригородной застройке Бахмута украинские военные ликвидировали малые пехотные группы россиян из стрелкового оружия и гранатометов.

Защитники сдержали попытки штурма в оборонительных боях.

"В общей сложности пограничники ориентировочно уничтожили 40 оккупантов, еще 37 - ранили. По отдельным тактическим эпизодам потери противника уточняются", - добавляют защитники.

Напомним, недавно украинские защитники уничтожили штурмовую группу россиян возле Бахмута.

Кроме того, украинские пограничники взяли в плен "вагнеровца" на Бахмутском направлении после того, как захватчики пытались прорвать нашу оборону.

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