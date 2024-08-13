Прикордонники розбомбили укриття окупантів у Серебрянському лісі та показали ефектне відео

Українські захисники нищать ЗС РФ

Нагадаємо, напередодні українські прикордонники завдали низку успішних ударів по техніці та живій силі окупантів на Бахмутському напрямку.

Також ми розповідали, як воїни Сухопутних військ нанесли серію успішних ударів по техніці та живій силі противника на Сході.

Нещодавно стало відомо знищення українськими прикордонниками з повітря ворожого дрону на Бахмутському напрямку.

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