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Прикордонники знищили російський дрон з повітря та показали ефектне відео

Україна, П'ятниця 09 серпня 2024 11:30
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Прикордонники знищили російський дрон з повітря та показали ефектне відео Фото: ДПСУ збила ворожий БпЛА дроном (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники знищили з повітря ворожий дрон на Бахмутському напрямку. Результатами вдалої роботи вои поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Зазначається, що на відео показана робота підрозділу РУБпАК, які дроном Mavic збили ворожий БпЛА.

"На Бахмутському напрямку пілоти прикордонної комендатури РУБпАК бригади "Помста" помітили ворожий дрон-розвідник та знешкодили його, взявши на таран", - йдеться в повідомленні.

Згідно із відео, ворожий дрон намагався маневрувати, щоб уникнути знищення. Однак зрештою прикордонники одним різким, коротким рухом збили БпЛА і той полетів донизу.

Українські захисники нищать техніку РФ

Нагадаємо, напередодні українські прикордонники нанесли серію нищівних ударів по техніці та особовому складу окупантів.

Також нещодавно оператори ССО напередодні здійснили серію нищівних атак по ворожій техніці.

Раніше українським бійцям вдалося ліквідувати ворожі міномети та інженерні комплекси.

Крім того, на одній з точок лінії фронту українські бійці показали відео знищення ворожої техніки за допомогою дронів.

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