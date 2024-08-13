Пограничники разбомбили укрытия оккупантов в Серебрянском лесу и показали эффектное видео

Украинские защитники уничтожают ВС РФ

Напомним, накануне украинские пограничники нанесли ряд успешных ударов по технике и живой силе кафиров на Бахмутском направлении.

Также мы рассказывали, как воины Сухопутных войск нанесли серию успешных ударов по технике и живой силе противника на Востоке.

Недавно стало известно уничтожение украинскими пограничниками из воздуха вражеского дрона на Бахмутском направлении.

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