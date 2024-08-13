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Пограничники разбомбили укрытия оккупантов в Серебрянском лесу и показали эффектное видео

Фото: уничтожение врага в Серебрянском лесу (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники нанесли тяжелые удары по укрытиям оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

"Операторы ударных дронов пограничной бригады "Месть" согревают оккупантов сбросами с тяжелого бомбера "Vampire" и жгут их укрытия в Серебрянском лесу", - говорится в сообщении.

Согласно видео, украинские защитники наносят ряд ударов по укрытиям оккупантов, которые те обустроили посреди леса.

Что известно о Vampire

Vampire - это дроны-гексакоптеры способные поднимать полезную нагрузку весом до 15 килограммов на высоту до 400 метров. Часть их деталей выполнена на 3D принтере, что делает стоимость их производства дешевле в цене.

Беспилотник может сбрасывать термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Характеристики:

  • дальность полета -– 10 км;
  • дальность связи - 6 км;
  • высота полета - 400 м;
  • скорость - до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без погрузки;
  • время полета - 37 мин без погрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

Украинские защитники уничтожают ВС РФ

Напомним, накануне украинские пограничники нанесли ряд успешных ударов по технике и живой силе кафиров на Бахмутском направлении.

Также мы рассказывали, как воины Сухопутных войск нанесли серию успешных ударов по технике и живой силе противника на Востоке.

Недавно стало известно уничтожение украинскими пограничниками из воздуха вражеского дрона на Бахмутском направлении.

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