Прикордонники розбили позиції та техніку противника на Харківському напрямку (відео)

Як зазначається, на відео показана робота артилеристів 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевого кордону". Українські захисники завдали вогневого ураження по російських загарбниках. Внаслідок потрапляння чотирьох окупантів ліквідовано, ще двоє поранено.

"У результаті також пошкоджено транспортний засіб ворога та знищено вогневі позиції на Харківському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Харківському напрямку

Варто зауважити, що згідно з даних ISW, ворог 14 та 15 серпня продовжив наземні атаки в районі Липців, Глибокого, Стариці, Вовчанська та Сотницького Козачка Харківської області.

Російські воєнкори стверджували, що війська РФ просунулися на захід від Глибокого та близько Лук'янців 15 числа, але ISW не виявив підтвердження цим заявам.