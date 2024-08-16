Пограничники разбили позиции и технику противника на Харьковском направлении (видео)

Как отмечается, на видео показана работа артиллеристов 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной границы". Украинские защитники нанесли огневое поражение по российским захватчикам. В результате попадания четырех оккупантов ликвидированы, еще двое ранены.

"В результате также повреждено транспортное средство врага и уничтожены огневые позиции на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

Ситуация на Харьковском направлении

Следует отметить, что согласно данным ISW, враг 14 и 15 августа продолжил наземные атаки в районе Липцев, Глубокого, Старицы, Волчанская и Сотницкого Казачка Харьковской области.

Российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись к западу от Глубокого и около Лукьянцев 15 числа, но ISW не нашел подтверждения этим заявлениям.