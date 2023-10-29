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Прикордонники "приземлили" ворожий винищувач біля Авдіївки

Фото: Су-25 (wikimedia)
Автор: Дмитро Левицький, Сергій Пишкін

Розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу знищив російський бойовий літак біля Авдіївки. Попередньо, мова йде про Су-25.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Прикордонники у складі Сил оборони України продовжують стримувати атаки російських окупантів на Авдіївському напрямку.  

"Сьогодні розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак, попередньо штурмовик СУ-25.  Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль", - додав речник ДПСУ. 

Після враження літак, як відзначив Демченко, задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм.

Втрати ворога у війні

Як писав зранку Генеральний штаб Збройних сил, протягом минулої доби, 28 жовтня, наші воїни знищили ще 660 російських терористів. З початку війни ворог втрати вже близько 299 тисяч одиниць особового складу. Зокрема на Таврійському напрямку вчора наші воїни взяли у полон ще 13 окупантів

Тим часом  спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України показали результати своєї роботи на фронті протягом тижня. У цей період воїни "розібрали" 19 російських танків

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