Прикордонники "приземлили" з ПЗРК ворожий БПЛА біля Бахмуту

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші воїни також збили дрон-камікадзе Shahed-136 в Сумській області. Також вчора в районі Бахмута бійці Нацгвардії з бригади "Спартан" "приземлили" російський штурмовик СУ-25.

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