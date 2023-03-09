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Прикордонники "приземлили" з ПЗРК ворожий БПЛА біля Бахмуту

Фото: прикордонники "приземлили" з ПЗРК ворожий БПЛА біля Бахмуту (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові "приземлили" російський "Орлан-10" біля Бахмуту. Відпрацювали по безпілотнику з ПЗРК.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Як пишуть прикордонники, окупанти намагались розвідати позиції наших воїнів безпілотником.

"Прикордонники знищили російський "Орлан-10". Ворожий БПЛА розвідував позиції українських захисників біля Бахмута. Пташку охоронці кордону "приземлили" з ПЗРК", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші воїни також збили дрон-камікадзе Shahed-136 в Сумській області. Також вчора в районі Бахмута бійці Нацгвардії з бригади "Спартан" "приземлили" російський штурмовик СУ-25.

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