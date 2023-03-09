Пограничники "приземлили" с ПЗРК вражеский БПЛА возле Бахмута

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши воины также сбили дрон-камикадзе Shahed-136 в Сумской области. Также вчера в районе Бахмута бойцы Нацгвардии из бригады "Спартан" "приземлили" российский штурмовик СУ-25 .

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