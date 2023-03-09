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Сили оборони збили "шахед" в Сумській області (фото)

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Суми, Четвер 09 березня 2023 12:00
Сили оборони збили "шахед" в Сумській області (фото) Фото: сили оборони збили "шахед" в Сумській області (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони України збили дрон-камікадзе Shahed-136 в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Уламки збитого Силами оборони Сіверщини "Шахеду" в Сумській області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, сили ППО під час масованої атаки росіян 9 березня збили крилату ракету в районі Прилук Чернігівської області.

Нагадаємо, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО.

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