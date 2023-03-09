Сили оборони збили "шахед" в Сумській області (фото)
Фото: сили оборони збили "шахед" в Сумській області (t.me/ok_pivnich1)
Сили оборони України збили дрон-камікадзе Shahed-136 в Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
"Уламки збитого Силами оборони Сіверщини "Шахеду" в Сумській області", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, сили ППО під час масованої атаки росіян 9 березня збили крилату ракету в районі Прилук Чернігівської області.
Нагадаємо, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО.
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