Прикордонники "приземлили" 8 дронів: один був зі сльозогінною гранатою К-51

Оборонці кордону знешкодили ворожі безпілотники, які вели розвідку позицій Сил оборони чи намагалися скинути туди боєприпаси.

Один з БПЛА мав систему скиду з аерозольною сльозогінною гранатою К-51. Прикордонники Луганського прикордонного загону виявили це після того, як "приземлили" дрон.

Нагадаємо, нещодавно українські бійці збили два російські розвідувальні дрони типу "Орлан-10" та "Суперкам".

Раніше поліцейські "приземлили" 5 безпілотників, завдяки яким росіяни обстрілювали Берислав.

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