ua ru
Нд, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ збили два розвідувальні безпілотники окупантів: у Генштабі назвали моделі

Новость на русском →
Неділя 26 березня 2023 06:38
ЗСУ збили два розвідувальні безпілотники окупантів: у Генштабі назвали моделі Фото: ЗСУ знищили два безпілотники окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові знищили два ворожі розвідувальні безпілотники типу "Орлан-10" та "Суперкам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії, у свою чергу, вразили три пункти управління та п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Раніше повідомлялося, що українські військові у понеділок, 20 березня, під час розвідки ліквідували два російські розвідувальні безпілотники "Supercam S350" у Миколаївській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 20 березня, силами та засобами ППО було виявлено та знищено ворожого безпілотника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Вторгнення Росії до України ВСУ
NEWS
Визнає снарядний голод? Путін заявив, що Росія змушена запроваджувати ліміти для військових
Визнає снарядний голод? Путін заявив, що Росія змушена запроваджувати ліміти для військових
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію