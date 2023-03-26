ЗСУ збили два розвідувальні безпілотники окупантів: у Генштабі назвали моделі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ та артилерії, у свою чергу, вразили три пункти управління та п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників.

Раніше повідомлялося, що українські військові у понеділок, 20 березня, під час розвідки ліквідували два російські розвідувальні безпілотники "Supercam S350" у Миколаївській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 20 березня, силами та засобами ППО було виявлено та знищено ворожого безпілотника.

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