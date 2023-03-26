Пограничники "приземлили" 8 дронов: один был со слезоточивой гранатой К-51

Защитники границы обезвредили вражеские беспилотники, которые вели разведку позиций сил обороны или пытались сбросить туда боеприпасы.

Один из БПЛА имел систему сброса с аэрозольной слезоточивой гранатой К-51. Пограничники Луганского пограничного отряда обнаружили это после того, как "приземлили" дрон.

Напомним, недавно украинские бойцы сбили два российских разведывательных дрона типа "Орлан-10" и "Суперкам".

Ранее полицейские "приземлили" 5 беспилотников, благодаря которым россияне обстреливали Берислав.

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