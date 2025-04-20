Прикордонники показали зворушливе відео зі звільненими з полону українцями

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Їхні голоси тремтять від хвилювання. Вони читають вірші, народжені в неволі. Вони співають пісні, написані у темряві очікування. Вони дзвонять рідним і відпускають довго стримані сльози", - йдеться в дописі до відео.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Україна та Росія провели великий обмін полоненими у переддень Великодня, 19 квітня. З російського полону звільнили 277 захисників.

Серед тих, кого вдалося звільнити з російського полону: воїни ЗСУ, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони захищали Маріуполь, Донецьку область і не тількии.

Додамо, що рівно місяць тому, 19 березня, Україна провела обмін полоненими з РФ. З ворожого полону повернулись 175 захисників, ще 22 захисники повернулись додому завдяки заходам поза обміном.

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