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Пограничники показали трогательное видео с освобожденными из плена украинцами

Украина, Воскресенье 20 апреля 2025 08:58
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Пограничники показали трогательное видео с освобожденными из плена украинцами Фото: Украина вернула из плена 277 украинских военных 19 апреля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Украина вечером 19 апреля вернула из плена 277 украинских военных. Появились новые трогательные кадры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Их голоса дрожат от волнения. Они читают стихи, рожденные в неволе. Они поют песни, написанные в темноте ожидания. Они звонят родным и отпускают долго сдерживаемые слезы", - говорится в заметке к видео.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Украина и Россия провели большой обмен пленными в канун Пасхи, 19 апреля. Из российского плена освободили 277 защитников.

Среди тех, кого удалось освободить из российского плена: воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Они защищали Мариуполь, Донецкую область и не только.

Добавим, что ровно месяц назад, 19 марта, Украина провела обмен пленными с РФ. Из вражеского плена вернулись 175 защитников, еще 22 защитника вернулись домой благодаря мероприятиям вне обмена.

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