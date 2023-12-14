Прикордонники показали збиття ворожого БпЛА під час нічної атаки
У ніч на 14 грудня, російські терористи вкотре вдались до масованої атаки по Україні. Прикордонники показали збиття одного з ворожих БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Прикордонники Білгород-Дністровського загону збили ворожий "Шахед" над Одеською областю", - пише пресслужба ДПСУ.
Нічна атака на Україну, 14 грудня
У ніч на 14 грудня ворог атакував територію України:
- ударними БпЛА;
- зенітними керованими ракетами С-300.
Шість ЗКР терористи випустили опівночі у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.
БпЛА ворог застосував з 19:00 13 грудня з трьох напрямків:
- Балаклава;
- Чауда - Крим;
- Приморсько-Ахтарськ – Росія.
Загалом росіяни використали 42 БпЛА. Основним напрямком удару була Одеська область. Внаслідок падіння уламків БпЛА в регіоні було пошкоджено гуртожиток. 11 людей отримали поранення.
Згідно з повідомленням Повітряних сил, наші воїни знищили 41 безпілотник.
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