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Пограничники показали сбитие вражеского БпЛА во время ночной атаки

Четверг 14 декабря 2023 13:21
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Пограничники показали сбитие вражеского БпЛА во время ночной атаки Фото: пограничники показали сбитие вражеского БпЛА во время ночной атаки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 14 декабря, российские террористы в очередной раз прибегли к массированной атаке по Украине. Пограничники показали сбитие одного из вражеских БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

"Пограничники Белгород-Днестровского отряда сбили вражеский "Шахед" над Одесской областью", - пишет пресс-служба ГПСУ.

Ночная атака на Украину, 14 декабря

В ночь на 14 декабря враг атаковал территорию Украины:

  • ударными БпЛА;
  • зенитными управляемыми ракетами С-300.

Шесть ЗУР террористы выпустили в полночь в направлении Николаевской и Херсонской областей.

БпЛА враг применил с 19:00 13 декабря по трем направлениям:

  • Балаклава;
  • Чауда – Крым;
  • Приморско-Ахтарск – Россия.

В общей сложности россияне использовали 42 БпЛА. Основным направлением удара была Одесская область. В результате падения обломков БпЛА в регионе было повреждено общежитие. 11 человек получили ранения.

Согласно сообщению Воздушных сил, наши воины уничтожили 41 беспилотник.

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