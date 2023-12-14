Фото: пограничники показали сбитие вражеского БпЛА во время ночной атаки (Getty Images)

В ночь на 14 декабря, российские террористы в очередной раз прибегли к массированной атаке по Украине. Пограничники показали сбитие одного из вражеских БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

"Пограничники Белгород-Днестровского отряда сбили вражеский "Шахед" над Одесской областью", - пишет пресс-служба ГПСУ. Ночная атака на Украину, 14 декабря В ночь на 14 декабря враг атаковал территорию Украины: ударными БпЛА;

зенитными управляемыми ракетами С-300. Шесть ЗУР террористы выпустили в полночь в направлении Николаевской и Херсонской областей. БпЛА враг применил с 19:00 13 декабря по трем направлениям: Балаклава;

Чауда – Крым;

Приморско-Ахтарск – Россия. В общей сложности россияне использовали 42 БпЛА. Основным направлением удара была Одесская область. В результате падения обломков БпЛА в регионе было повреждено общежитие. 11 человек получили ранения. Согласно сообщению Воздушных сил, наши воины уничтожили 41 беспилотник.