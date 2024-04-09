Прикордонники показали збиття касетної російської авіабомби у Донецькій області

Відео знищення техніки та окупантів РФ

Днями стало відомо, що бійці Сил спеціальних операцій знищили окупантів, які зводили фортифікаційні споруди на півдні. По загарбниках було здійснено удар з реактивної артсистеми HIMARS.

Нещодавно ми повідомляли, що українські прикордонники вдарили по окупантах у Херсонській області. Захисники знищили мінометний розрахунок та декілька загарбників.

Також бійці Сил спеціальних операцій знищили позицію російських окупантів разом з аеророзвідувальною апаратурою та боєкомплектом у Херсонській області.

Вчора ми розповідали, що українські прикордонники знищили реактивну систему залпового вогню "Ураган", яка обстрілювала Харківську область.

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