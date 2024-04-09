Пограничники показали сбитие кассетной российской авиабомбы в Донецкой области

Украинские пограничники подбили российскую разовую бомбовую кассету в Донецкой области. Защитникам удалось попасть в нее без дальнейшей детонации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.
Отмечается, что в российскую авиационную кассетную бомбу на четверть тонны попали пограничники-зенитчики бригады Гвардии наступления "Месть".
"Расчет ЗУ-32-2 задел крылья этой разовой бомбовой кассеты калибра 250 мм, поэтому она упала, не сдетонировав. Уже после осмотра саперы ее взорвали, поскольку бомба все равно представляла опасность", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что вес ракеты достигает 273 килограммов. Общий вес боевой части кассеты 150 килограммов снаряжен 150 осколочными боеприпасами.
На днях стало известно, что бойцы Сил специальных операций уничтожили оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. По захватчикам был совершен удар с реактивной артсистемы HIMARS.
Недавно мы сообщали, что украинские пограничники ударили по оккупантам в Херсонской области. Защитники уничтожили минометный расчет и несколько захватчиков.
Также бойцы Сил специальных операций уничтожили позицию российских кафиров вместе с аэроразведочной аппаратурой и боекомплектом в Херсонской области.
Вчера мы рассказывали, что украинские пограничники уничтожили реактивную систему залпового огня "Ураган", которая обстреливала Харьковскую область.
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