Пограничники показали сбитие кассетной российской авиабомбы в Донецкой области

Видео уничтожения техники и оккупантов РФ

На днях стало известно, что бойцы Сил специальных операций уничтожили оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. По захватчикам был совершен удар с реактивной артсистемы HIMARS.

Недавно мы сообщали, что украинские пограничники ударили по оккупантам в Херсонской области. Защитники уничтожили минометный расчет и несколько захватчиков.

Также бойцы Сил специальных операций уничтожили позицию российских кафиров вместе с аэроразведочной аппаратурой и боекомплектом в Херсонской области.

Вчера мы рассказывали, что украинские пограничники уничтожили реактивную систему залпового огня "Ураган", которая обстреливала Харьковскую область.

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