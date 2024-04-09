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Пограничники показали сбитие кассетной российской авиабомбы в Донецкой области

Фото: ГНСУ сбили кассетную авиабомбу РФ (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники подбили российскую разовую бомбовую кассету в Донецкой области. Защитникам удалось попасть в нее без дальнейшей детонации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Отмечается, что в российскую авиационную кассетную бомбу на четверть тонны попали пограничники-зенитчики бригады Гвардии наступления "Месть".

"Расчет ЗУ-32-2 задел крылья этой разовой бомбовой кассеты калибра 250 мм, поэтому она упала, не сдетонировав. Уже после осмотра саперы ее взорвали, поскольку бомба все равно представляла опасность", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что вес ракеты достигает 273 килограммов. Общий вес боевой части кассеты 150 килограммов снаряжен 150 осколочными боеприпасами.

Видео уничтожения техники и оккупантов РФ

На днях стало известно, что бойцы Сил специальных операций уничтожили оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. По захватчикам был совершен удар с реактивной артсистемы HIMARS.

Недавно мы сообщали, что украинские пограничники ударили по оккупантам в Херсонской области. Защитники уничтожили минометный расчет и несколько захватчиков.

Также бойцы Сил специальных операций уничтожили позицию российских кафиров вместе с аэроразведочной аппаратурой и боекомплектом в Херсонской области.

Вчера мы рассказывали, что украинские пограничники уничтожили реактивную систему залпового огня "Ураган", которая обстреливала Харьковскую область.

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