Зводили фортифікаційні споруди на півдні: в ЗСУ показали нищівний удар по окупантам

Бійці Сил спеціальних операцій знищили окупантів, які зводили фортифікаційні споруди на півдні. По загарбниках було здійснено удар з реактивної артсистеми HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО Збройних сил України в Telegram .

Зазначається, що оператори передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували по скупченню ворога вогонь HIMARS.

"Під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління".

Знищення окупантів на півдні

Нещодавно ми повідомляли, що українські прикордонники вдарили по окупантах у Херсонській області. Захисники знищили мінометний розрахунок та декілька загарбників.

Також бійці Сил спеціальних операцій знищили позицію російських окупантів разом з аеророзвідувальною апаратурою та боєкомплектом у Херсонській області.

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