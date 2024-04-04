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Зводили фортифікаційні споруди на півдні: в ЗСУ показали нищівний удар по окупантам

Україна, Четвер 04 квітня 2024 14:34
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Зводили фортифікаційні споруди на півдні: в ЗСУ показали нищівний удар по окупантам Фото: ЗСУ знищили окупантів на Півдні під час забудови фортифікаційних споруд (ілюстративне фото росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Бійці Сил спеціальних операцій знищили окупантів, які зводили фортифікаційні споруди на півдні. По загарбниках було здійснено удар з реактивної артсистеми HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО Збройних сил України в Telegram.

"Під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління".

Зазначається, що оператори передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували по скупченню ворога вогонь HIMARS.

У результаті вогневого ураження орієнтовні втрати противника склали:

  • 14 військовослужбовців загиблими;
  • 7 військовослужбовців пораненими.

Знищення окупантів на півдні

Нещодавно ми повідомляли, що українські прикордонники вдарили по окупантах у Херсонській області. Захисники знищили мінометний розрахунок та декілька загарбників.

Також бійці Сил спеціальних операцій знищили позицію російських окупантів разом з аеророзвідувальною апаратурою та боєкомплектом у Херсонській області.

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